Domenica 22 novembre alle 10:30 in Piazza VII Aprile, a Leonessa, l'Associazione culturale La Fenice dice No alla violenza sulle donne

L’evento vedrà la partecipazione dei centri antiviolenza di Rieti, Terni e L’Aquila, con il prezioso sostegno di Orietta Paciucci, donna da sempre impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne.

In occasione della giornata verranno inaugurate due installazioni e verranno simbolicamente posizionate delle scarpe rosse nei pressi della scalinata della Chiesa di S. Pietro, realizzate anche grazie al prezioso contributo di Flavia Felici, in numero pari al totale attuale delle vittime di violenza.

Un appuntamento importante che vuole coinvolgere l’intera popolazione, rendendola in qualche modo protagonista non solo nel partecipare, ma anche nel sostenere. Per questo motivo verrà chiesto ai cittadini che vorranno sostenere questa iniziativa di apporre un nastro rosso sulla porta di casa, come simbolo di questa lotta che da troppo tempo affligge la nostra società.

L’intera iniziativa sarà ripresa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione (Associazione Culturale La Fenice – Leonessa).

