Incendio in un capannone in via dell'Informatica: intervengono i vigili del fuoco

RIETI - Incendio in un capannone in via dell'Informatica (al civico numero 6) intorno alle 19.30: a prendere fuoco materiale di vario genere stoccato in prossimità del fabbricato. Sul posto i vigili del fuoco per mettere anche in sicurezza i box adiacenti. Per regolare il traffico in via Oreste Di Fazio, da dove le fiamme e il fumo sono visibili, polizia e guardia di finanza. Non ci sono persone coinvolte.

Ultimo aggiornamento: 21:03

