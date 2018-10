IL PRIMO TEMPO

RIETI - Rieti e Vibonese si affrontano allo Scopigno, per la prima volta in stagione a porte aperte, nella settima giornata del girone di andata, turno infrasettimanale.18'- Gran destro dai venticinque metri di Prezioso, pallone alto di poco. La partita si mantiene bella, le squadre rispondono colpo su colpo15'- Primo ammonito del match, è Maciucca della Vibonese che trattiene a lungo Cericola.11'- La Vibonese crea i maggiori pericoli dalla corsia di destra, sinistra difensiva del Rieti, con Scaccabarozzi bravo a spingere8'- Bella partita allo Scopigno, giocata su ritmi altissimi. Gigli rimane a terra dopo un contatto, nulla di grave3'- Partita subito divertente, una chance per parte. Prima Cericola se ne va a destra e prova a servire Todorov con la Vibonese che si salva. Sul ribaltamento doppia opportunità per gli ospiti, con destro di Obodo fuori di poco1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti in maglia amaranto e croce celeste, Vibonese in completo biancoLa formazione di Ricardo Chéu vuole dare continuità al successo ottenuto sabato al Sicula Trasporti Stadium. In campo vanno gli stessi undici che hanno battuto la Sicula Leonzio: Gallifuoco confermato a Destra, davanti Cericola, Maistro e Vasileiou a supporto di Todorov. Confermata anche la formazione della Vibonese che, nell'unico precedente tra le due squadre si impose 2-1 allo Scopigno: era la Poule Scudetto di serie D la scorsa stagione.: Chastre, Gallifuoco, Pepe, Gigli, Papangelis, Palma, Diarra, Maistro, Cericola, Vasileiou, Todorov. All. Chéu: Mengoni, Tito, Prezioso, Finizio, Obodo, Camilleri, Bubas, Taurino, Altobello, Scaccabarozzi, Maciucca. All. Orlandi: Garofalo (Torre Del Greco). Assistenti: D'Elia e Niedda (Ozieri)