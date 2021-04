Rieti, piccola Via Crucis nel Venerdì Santo al Santuario de La Foresta

RIETI - La religione e la fede più forti del Covid. Così nella splendida giornata di venerdì Santo c'e spazio, in sicurezza, anche per celebrare in presenza il rito della Via Crucis lungo le Stazioni presenti nel santuario francescano de La Foresta.

In un pomeriggio assolato un ristrettissimo gruppo di fedeli si è ritrovato per ripercorrere la Passione di Cristo e il suo calvario nel senso più profondo della Pasqua. Una cornice suggestiva e silenziosa ai tempi della pandemia in un momento cosi particolare in cui i fedeli sono però riusciti a trovare un momento di partecipazione e condivisione religiosa. Una Via Crucis alternativa in un momento di dirette ed eventi virtuali.

