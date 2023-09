Verde esordisce con il primo singolo “Parigi”, un pezzo in pieno stile indie: «La musica questione di famiglia»

RIETI - La reatina Verdiana Tedesco, in arte Verde, esordisce su Spotify con il brano “Parigi”. Un pezzo in pieno stile indie, che deriva da una profonda esperienza personale dell’autrice. «È nata come sfogo in un momento in cui la musica è stata la salvezza della mia vita – racconta – Basta ascoltarla per entrare nel mood del tema trattato: avevo il cuore a pezzi, ma la canzone è la prova concreta che il lieto fine esiste e ascoltarla oggi, col senno di poi, mi rende davvero felice».



Inizia così il progetto da solista della reatina, classe ’97, che negli anni ha sempre avuto un profondo rapporto con la musica: dopo alcune esperienze in diverse band locali, ora è la volta di Verde. «Ho usato il soprannome che mi era stato affibbiato quando ero alle medie e, in realtà, all’inizio lo odiavo – sorride – poi mi sono rassegnata ed ho iniziato ad apprezzarlo». Una scelta felice se si pensa a come la 26enne si è avvicinata alla musica, passione scoperta anche grazie al verde dei Green Day, molti anni fa. E ancora prima, a fare musica, sono stati proprio i genitori della ragazza: «Mia madre è stata una cantante per vent’anni, papà è un musicista da quando aveva 17 anni e ancora oggi suona le tastiere e canta nel suo gruppo storico, i Santarosa – continua – Loro sono stati i miei primi “idoli”, da piccola mi cullavano con le loro canzoni.

Per me quella era la musica più bella».

Buon sangue non mente, e “Parigi” pare essere solo il primo dei lavori che Verde ha in cantiere. «Se il tutto è partito con il piede giusto, devo ringraziare Lorenzo che mi è stato accanto quando registravo fino alle 6 di mattina, ma anche Elena, Raffaele e Pasquale oltre a tutti i miei amici, vecchi e nuovi, che sono stati i miei primi “fan” – sottolinea - Ho intasato di strumenti il mio salotto qui a Roma, dove frequento l’università e sto aspettando di pubblicare almeno un altro brano prima di portare la mia musica dal vivo».

Intanto è fissato il primo evento per Verde, che a fine ottobre parteciperà all’iniziativa “Sanremo Canta Napoli”, proprio nel comune ligure, insieme a papà Angelo e ai suoi Santarosa, che tra l’altro vantano circa 800mila click su Youtube. «Sarà l’occasione per vivere una nuova esperienza e anche per esprimere la mia gratitudine alla prima persona che mi ha introdotto al mondo della musica».