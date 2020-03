Rieti, vento piega palo della luce

RIETI - La terza giornata di vento sul Reatino alla fine è riuscita a scalzare anche la base di un palo della pubblica illuminazione in via Tancia in prossimità dell'incrocio per la superstrada Rieti-Terni. Il lampione si è pericolosamente inclinato a circa 45 gradi senza fortunatamente andare ad incombere sulla sede stradale ma dalla parte opposta verso il terreno incolto limitrofo che costeggia la strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA