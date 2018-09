Rieti, corruzione: arrestato il sindaco di Ponzano Enzo De Santis, presidente della Valle del Tevere

RIETI - Arrestato dai carabinieri il sindaco di Ponzano Romano, Enzo De Santis, presidente della Valle del Tevere, club di stanza a Forano che milita nel girone A del campionato di Eccellenza laziale. È accusato di corruzione. Ci sono anche due indagati, all'epoca dei fatti pubblici ufficiali.



Per gli inquirenti avrebbero tutti ricevuto benefici da Sergio Scarpellini, l'immobiliarista romano arrestato dai carabinieri per corruzione nel dicembre 2016 assieme all'allora dirigente del comune di Roma Capitale Raffaele Marra. Sequestrati beni per 750mila euro, ritenuti profitto delle tangenti ricevute.

Martedì 18 Settembre 2018



