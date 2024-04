Mercoledì 17 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Nei mesi scorsi, l’annuncio dell’ampliamento dell’offerta universitaria a Rieti e ora, uno dei tasselli più importanti sembra vicino a diventare realtà: sono in corso di accreditamento sei nuove facoltà di Medicina in altrettanti atenei italiani e, tra questi, c’è la Sapienza di Roma, nella sede di Rieti. Le sei nuove facoltà sono state vidimate nei giorni scorsi dal Consiglio universitario nazionale e sono in attesa del “bollino” dell’Anvur e del ministero. Se confermate, salirebbero a 95 le sedi che ospitano un corso in Medicina e chirurgia.

Le tappe. Da un biennio, si lavora per un vero e proprio sviluppo dell’offerta universitaria a Rieti, che ha visto la collocazione della sede Sabina universitas nella centrale via Cintia. Lunedì scorso, l’open day, al Polo Santa Lucia, per alcune facoltà e l’avvio delle lezioni è previsto dall’autunno. Il polo universitario interateneo è nato dalla collaborazione tra Sapienza e Tuscia, con l’obiettivo di realizzare a Rieti una vera e propria cittadella dell’università. L’offerta formativa della nuova università reatina prevede, al momento, dall’autunno, corsi di ingegneria per l’innovazione tecnologica per l’edilizia, fisioterapia, igiene dentale, logopedia, dietistica, economia dell’innovazione e gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano.

Le aree. Lo spazio centrale per le lezioni sarà il Polo Santa Lucia, ma nei mesi scorsi sono stati lanciati progetti e ipotesi per realizzare una università diffusa, in diverse zone della città. Tra queste, lo spazio circostante l’ex area industriale di viale Maraini, dove c’è l’ex zuccherificio, potrà in futuro ospitare un insediamento universitario. Il Comune di Rieti e l’Università Sapienza, da mesi, sono all’opera per progettare la realizzazione di un polo interateneo, che sarà utilizzato dalla Sabina universitas. La facoltà di Medicina e Chirurgia, con la partecipazione della Asl, sarà un tassello cruciale per lo sviluppo dell’università a Rieti.