RIETI - Poste Italiane comunica che è nuovamente disponibile l’ufficio postale di Torri in Sabina, interessato nelle scorse settimane da lavori di manutenzione straordinaria.



La sede di via Porta Ternana è dotata di due sportelli polifunzionali che garantiscono tutti i servizi e di un Atm Postamat dal quale è possibile prelevare denaro contante ed effettuare altre operazioni come interrogazioni del saldo e lista movimenti, ricariche della carta Postepay e dei telefoni cellulari, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.



Gli orari di apertura dell’ufficio postale di Torri in Sabina sono i consueti: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52



