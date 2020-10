Rieti, in stato di ebbrezza all'interno di un locale minaccia e oltraggia i carabinieri: denunciato

RIETI - I militari della stazione di Cottanello hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un ventenne di Cantalupo in Sabina, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

I Carabinieri erano stati allertati, in quanto l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’eccessiva assunzione di sostanze alcooliche, stava infastidendo alcuni avventori di un locale. Nonostante il tentativo dei militari intervenuti di ricondurlo alla ragione, il giovane, a un certo punto, dava in escandescenza proferendo nei loro confronti frasi ingiuriose e minacciandoli di morte alla presenza di alcuni avventori.

