RIETI - Ennesima vittoria casalinga per il Real Vazia, che non si fa sorprendere dal Suna Nersae: termina 2-1 il match al campo sportivo “Domenico Rossi”.



Il campo pesante a causa della pioggia non impensierisce i 22 giocatori in campo, subito impegnati a pressare da ambo le parti, ma troppo poco concreti sotto porta. Bisogna infatti aspettare che passi la mezz’ora per vedere la prima, rete realizzata da Principi, che porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa servito su calcio d’angolo da D’Angeli. Al rientro dagli spogliatoi il Suna Nersae sembra più determinato ed attacca subito la porta avversaria: Carosi tira dalla distanza ed impegna Rinaldi in tuffo. Intorno al 15’ però il Vazia raddoppia, grazie ad un bel tiro dalla distanza di Cavalli che elude Polidoro. Sembra essere tutto deciso, con risultato fermo sul 2-0, ma allo scadere il Suna Nersae trova il gol della bandiera: è Iannicca a segnare sfruttando un rimpallo nell’area avversaria e chiudendo il match sul 2-1.

I COMMENTI

Walter Troiani (All. Real Vazia): «È stata una Bella partita, oggi avevo a disposizione tutta la rosa e abbiamo giocato come piace a me: con intensità e voglia di vincere. Abbiamo sprecato, come spesso ci succede, molto sotto porta, su questo dobbiamo lavorare per migliorare ed essere più cinici. Alla fine abbiamo rischiato di complicarci da soli il risultato della partita. Complimenti a loro, squadra correttissima».

David Mceroni (All. Suna Nersae): «Siamo stati un po’ sfortunati ed abbiamo avuto svariate assenze oggi, ma nonostante questo abbiamo tentato di portare un risultato positivo a casa, soprattutto durante il secondo tempo».

IL TABELLINO

Real Vazia: Rinaldi, Figorilli (13’ st Morelli), Gentili, Principi, Eleuteri, Micheli (35’st Carmesini), Volpi (27’st Casciani), D’Angeli, Paglia (20’ st Faraglia), Cavalli (20’st Dessi), Nucci. A disp. Rossi, Galasso

Suna Nersae: Polidoro, Iannicca, Riccciardi, Martinelli (22’st Rosati L.), Scancella, Di Francesco, Salvini (16’st Salustri) , Carosi, Agostini, Dominici, Gatti (30’ st Rosati A.).

Arbitro: D’Orazi di Rieti

Reti: 30’ pt Principi, 15’ st Cavalli (RV), 45’st Iannicca (SN)

Note: ammonito Eleuteri (RV)

Ultimo aggiornamento: 15:43

