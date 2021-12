Rieti, escursionisti soccorsi e salvati sul Terminillo

RIETI - Appena terminate le operazioni di recupero dell'escursionista sul monte Gorzano e subito è scattata una nuova emergenza sul monte Terminillo dove, nelle vicinanze del rifugio Rinaldi, una coppia di escursionisti ha richiesto l'intervento dei soccoritori a seguito di una caduta che ha reso poi difficoltoso l'avanzamento per la donna in difficoltà anche per il sopraggiungere del tramonto e l'abbassamento delle temperature.

Sul posto Soccorso alpino, vigili del fuoco, personale del 118, polizia e carabinieri. Gli escursionisti sono stati facilmente raggiunti e accompagnati a valle in un sito sicuro dove sono stati visitati dal personale medico presente in prossimità del rifugio Sebastiani.