Giovedì 25 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Se le temperature polari della scorsa settimana avrebbero consentito al Terminillo di lanciare un segnale - seppur minimo - di attività sciistica, anche questa occasione appare ormai sfumata.

Il rialzo delle temperature generato dell’inversione termica, pronta a scendere sull’Italia, ha infatti bloccato del tutto l’attività di innevamento artificiale avviata da Asm tra sabato e domenica notte lungo la mezza pista Togo, nell’estremo tentativo di sfruttare i due centimetri scarsi di neve caduti la scorsa settimana, quando al Terminillo l’intero arco dei sette giorni aveva costantemente fatto registrare temperature al di sotto dello zero.

Le operazioni. L’innevamento era stato avviato da Asm sabato scorso alle 17 e, sulle prime, sembrava promettere di riuscire a garantire il funzionamento della mezza Togo, sostenuta dal tappeto motorizzato, per garantire quantomeno possibilità d’intrattenimento a bambini e principianti, dando al contempo respiro anche alle asfittiche casse dei maestri di sci, delle attività commerciali e, soprattutto, degli alberghi della stazione sciistica reatina, costretti ormai ad aprire soltanto durante i fine settimana, per compensare il crollo verticale delle prenotazioni.

Senza la neve e con l’innevamento artificiale che ha perso ormai il suo effetto, molti maestri di sci della scuola terminillese sono infatti nel frattempo “emigrati” verso altre stazioni sciistiche che, proprio in previsione delle stagioni più dure, hanno fatto dell’innevamento artificiale il loro asso nella manica. «Se le temperature si manterranno su questi livelli, verso metà settimana contiamo di mettere in funzione il tappeto Togo» era, fino a lunedì, l’ottimistica previsione formulata dal presidente di Asm, Vincenzo Regnini. Il previsto rialzo delle temperature ha invece vanificato quasi ogni sforzo di poter rendere fruibile la mezza Togo a partire dalla metà di questa settimana. Cioè, in pratica, già a partire da ieri. E quindi, anche per il prossimo fine settimana sarà molto difficile avviare, seppure al minimo, la stagione dello sci al Terminillo.

La manutenzione. Nell’attesa ormai sempre più sfiancante della neve, ieri sono state svolte anche le ultime verifiche necessarie per il completamento della manutenzione della seggiovia biposto “Carbonaie”. Sotto la supervisione dei tecnici Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), Asm ha quindi ultimato le ultime prove che ora, di fatto, mettono gli impianti di risalita nelle condizioni di poter entrare in funzione alla prima nevicata utile, dopo aver ottenuto in precedenza il via libera per la seggiovia quadriposto “Prati delle Carbonaie - Terminiluccio”.