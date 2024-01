Lunedì 22 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - La stagione dello sci è a dir poco deludente, ma Terminillo ci prova ugualmente a vestirsi di bianco, almeno in parte. I due centimetri scarsi di neve caduti nella notte tra venerdì e sabato - già svaniti - e le temperature sotto lo zero che la folata di gelo sta garantendo in questi giorni sulla stazione sciistica reatina hanno infatti spinto Asm, a partire dalle 17 di sabato pomeriggio, ad attivare l'impianto di innevamento artificiale per la prima volta nella sua seconda stagione di gestione degli impianti di risalita. Obiettivo, mettere in funzione almeno mezza pista Togo, quella del tappeto che garantirebbe quantomeno un minimo di attività soprattutto a bambini, principianti e maestri della scuola sci, tentando di rianimare per quanto possibile anche l'indotto del Terminillo che, in queste settimane di assenza di neve è scivolato letteralmente sotto il profondo rosso, costringendo le strutture alberghiere a garantire l'apertura soltanto durante i fine settimana, a causa della mancanza di prenotazioni. Raggiunto da Il Messaggero, il presidente di Asm Vincenzo Regnini spiega che "l’attività di innevamento artificiale andrà avanti anche stanotte (quella appena trascorsa, ndr.) e, se le temperature si manterranno su questi livelli, verso metà settimana contiamo di mettere in funzione il tappeto Togo". L’innevamento artificiale avviata sabato pomeriggio non ha infatti consentito di mettere da subito in funzione la mezza pista Togo: prima, sarà infatti necessario stendere i cumuli di neve generati dai cannoni nel corso delle due notti appena trascorse, al fine di poter creare le condizioni minime per l'attività sciistica, seppur parziale. Insomma, quel tanto che si riuscirà a fare per garantire agli amanti del Terminillo un prossimo fine-settimana da apparente stagione sciistica.

La manutenzione. Nel corso di questa settimana, al Terminillo è inoltre in programma l’ultimo sopralluogo da parte di Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) così da concludere anche il capitolo della manutenzione relativa alla seggiovia biposto Carbonaie: "Siamo in fase di conclusione della revisione degli impianti - aggiunge Regnini. - Abbiamo già ottenuto il via libera per la quadriposto e nei prossimi giorni attendiamo l’arrivo dei responsabili Ansfisa così da poter ottenere tutte le certificazioni necessarie anche per la biposto. Ed è stato risolto anche l’imprevisto legato alle due cabine dell’energia elettrica che erano rimaste danneggiate".