Rieti, Terminillo: successo per "Montagna sicura" della Asl reatina

RIETI - Grande successo a Terminillo per l'evento della Asl di Rieti "Montagna Sicura". Oltre 400 le persone che hanno visitato l'area sanitaria allestita a Pian de' Valli in prossimità della chiesa S. Francesco.

Gnrande interesse hanno suscitato i corsi di primo soccorso, con simulazione su manichini in merito alle manovre di disostruzione delle vie aeree nelle diverse fasce di età, sulla gestione di traumi da cadute e da ferite, sulla prevenzione e gestione dei colpi di calore.

Il personale medico ed infermieristico aziendale, grazie alla presenza di una unità sanitaria mobile, ha inoltre eseguito, su 80 persone, monitoraggio della glicemia, visita cardiologica, pneumologia, rilevazione cardiaca e pressoria.

"L' iniziativa, sperimentata con successo questa mattina sul Terminillo - spiegano dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti- é destinata ad essere ripetuta. I cittadini hanno infatti apprezzato i servizi erogati, mostrando grande interesse per le attività di prevenzione eseguite e per i corsi sul primo soccorso, in particolare per il corso sulle manovre di disostruzione delle vie aeree".