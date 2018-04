RIETI - Festa del 25 aprile con un gran numero di arrivi e visitatori nell'area del Terminillo.



Complice la bella giornata di sole, in molti hanno raggiunto Pian de Rosce e le altre aree della montagna reatina per una gita, una scampagnata o una giornata all'aperto. Arrivi in auto ma anche, in molti, in bicicletta e moto. La maggioranza ha raggiunto l'area del Terminillo dalle prime ore della giornata per poi fare ritorno, soprattutto a Roma, ma anche a Rieti e provincia tra il tardo pomeriggio e la serata.

Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55



