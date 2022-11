Salisano, sul palco la prima restituzione scenica

RIETI - "Tutte le persone vive", restituzione scenica della residenza di drammaturgia di Rosalinda Conti. Oggi alle 17 presso il Teatro Comunale di Salisano andrà in scena la restituzione della residenza dell’autrice e drammaturga Rosalinda Conti intitolata “Tutte le persone vive”.Si tratta della prima restituzione scenica di drammaturgia realizzata in Bassa Sabina dalla Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina.

Il progetto. La residenza artistica della drammaturga Rosalinda Conti si è realizzata presso i comuni di Poggio Mirteto e Salisano svolgendo, con la presenza del tutor Ferdinando Vaselli, anche una serie di incontri di scrittura dedicati agli studenti della Scuola secondaria di primo grado dei plessi di Poggio Mirteto e Montopoli e della Scuola primaria del plesso di Salisano.

La restituzione consisterà in una lettura teatralizzata del progetto realizzata dall’interprete Giordana Morandini (nella foto insieme a Rosalinda Conti) e accompagnata da interventi della drammaturga e del tutor; in una seconda fase il dialogo sul progetto si aprirà agli spettatori presenti per intraprendere uno scambio che possa essere proficuo per il progetto di studio e ricerca dell’artista e per gli spettatori che attivamente partecipano con le loro opinioni e riflessioni al lavoro svolto.