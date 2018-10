RIETI - Incidenti all’ordine del giorno e gli appelli del Comune che continuano a cadere nel vuoto. Lo svincolo in località Colonnetta di Montopoli, lungo la regionale 313 Ternana deve essere messo in sicurezza. Lo chiede da tempo alla Provincia, senza esito, il sindaco Antimo Grilli.



«Ormai – dice il sindaco - la situazione a Colonnetta è insostenibile. Ho scritto più volte alla Provincia sollecitandone l’intervento. Quello svincolo è pericoloso e deve essere messo in sicurezza quanto prima. Cosa si sta aspettando ancora? Il mortale?».



