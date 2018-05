di Lorenzo Bufalino

RIETI - Sarà un weekend decisivo per l’anno dell’Atletica Studentesca Milardi quello che oggi pomeriggio inizierà al Guidobaldi. Al via la seconda fase del campionato di società assoluto valido come qualificazione alla finale scudetto di Modena. Una finale che per il settore femminile è vicina mentre per il settore maschile saranno due giorni di battaglia sul campo. Le assenze nella prima fase a Ostia hanno reso molto difficile il cammino della formazione maschile verso la finale scudetto, e tutto lo staff ma anche tutta l’atletica Italiana non può pensare ad una finale senza i colori rossoblu.



Per questo lo staff tecnico ha chiamato alle “armi” tutti gli assenti della prima fase chiedendo il massimo sforzo a militari e non. Gradita la presenza di Andrew Howe che torna a vestire la maglia rossoblù della società in cui è cresciuto nei 100 metri e forse chissà anche nel lungo domenica. Tornano anche i lanciatori da Bianchetti impegnato nei vari meeting in cui si è ben distinto sia in Giappone che a Savona che Falloni, impegnato nel meeting in Germania sabato e domenica con un volo raggiungerà Rieti per portare anche lui l’apporto di punti alla squadra. Torna anche Simone Poccia dopo la breve parentesi nel Grande Fratello ed insieme a Luca Trgovcevic copriranno i 110 ostacoli. Da sottolineare l’attaccamento alla maglia di due “ex” atleti come David Buldini e Simone Fusiani, azzurrini alcuni anni fa nell’asta che tornano a gareggiare per aiutare la loro squadra.



Al femminile tutte le big in pista con Paoletta nei 100, Maria Enrica Spacca nei 200 e 400 e Aniballi nel disco. Maura Mannucci come sempre sarà presente nell’alto e le tante giovani della squadra allieve.

