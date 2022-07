Sport, Sinibaldi e Mestichelli: «Quanti risultati lusinghieri dai giovani reatini impegnati nel mondo»

RIETI - «In questi giorni stiamo assistendo con grande entusiasmo a numerosi risultati sportivi di giovani atleti reatini che danno lustro alla Città nelle rispettive discipline - affermano il sindaco Daniele Sinibaldi e l'assessore allo Sport Chiara Mestichelli - A cominciare dalla reatina Giulia Castelli impegnata nei mondiali ‘di casa’ del wakeboard al Lago del Salto dove sta ben figurando».

«Tanti poi gli atleti della Studentesca Andrea Milardi che si apprestano a vivere il mondial under 20 da protagonisti a partire dal prossimo 1 agosto: Mattia Furlani, Benedetta Benedetti, Damiano Dentato, Federico Bonanni, Federico Morselletto. E nell’atletica ottima prova anche di Sebastiano Bianchetti che, nel lancio del peso, ha segnato il proprio record personale nei giorni scorsi a Spoleto».

«Tornando ‘in casa’, nel Bike park di Rieti in via Di Benedetto, nel weekend scorso è maturata la grande vittoria di Diego Crescenzi nella categoria Elite 20’’ di bike trials mentre in Germania è stato il giovane reatino Mauro Natalizi a laurearsi campione europeo categoria U12. Nella pallavolo, la sedicenne Laura Franceschini, insieme all’Italia Under 17, ha vinto la medaglia d’oro alla Sport Hall. E ancora, nella 12° Italian Open Green Cup 2022, nella specialità Skeet medaglia d’argento per la coppia composto da Domenico Simeone e dalla reatina Giada Longhi. Vittoria anche per Angelo Petroni che, in Sicilia, si è laureato campione italiano di Full Contact – Wako Pro Italia 69,100 chili».

«Da parte nostra e di tutti i reatini i più vivi complimenti ai tanti atleti che ci rendono orgogliosi, settimana dopo settimana, con il loro impegno e la loro passione, conseguendo importanti traguardi e promuovendo il nome di Rieti nel mondo».