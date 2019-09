RIETI - Il Comando della Polizia Municipale di Rieti, aderendo ad una richiesta di Rete Ferroviaria Italiana per lavori di somma urgenza per il consolidamento del sottopasso ferroviario di via Velinia, ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura dello stesso fino al 23 ottobre, o comunque, fino al termine delle operazioni. Si preannunciano disagi alla viabilità.



