Rieti Sotterranea riceve il premio Smartbox: è stata inserita fra le mete preferite dai clienti

RIETI - Un bel pulcino è uscito dall’uovo di Pasqua 2022 di Rieti Sotterranea. Una sorpresa inaspettata: Il premio Smartbox “I preferiti dai clienti”. Il riconoscimento viene assegnato da SmartBox, azienda leader nella vendita di cofanetti turistici, ai partner che si sono distinti nell’offrire i servizi, con giudizio positivo concorde di tutti.

Il successo di Smartbox è dovuto al non offrire semplici proposte ma opportunità di vivere esperienze emozionali, celebrare momenti particolari della vita con chi abbiamo più a cuore, scoprire luoghi inaspettati e sorprendenti.

L’ambizione è quella che le esperienze proposte: il lancio da un paracadute per fare i pieno di adrenalina, in soggiorno all’insegna del romanticismo, un massaggio sinonimo di assoluto relax, una scoperta stupefacente come la Rieti Sotterranea, siano il regalo più bello.

«L’itinerario archeologico reatino - ha dichiarato Rita Giovannelli, responsabile del progetto - complice la sua magia, unita alla professionalità e passione delle guide ha certamente contribuito a questo successo. E se su 40.000 proposte Smartbox, Rieti Sotterranea è stata inserita tra le mete preferite dai clienti…un motivo ci sarà!».

«Grazie per l’eccellente qualità delle esperienze offerte ai clienti Smartbox durante l’anno - ha scritto Andrey o Brien, Direttore dello Sviluppo Partner - la vostra attrazione sarà promossa su smartbox.com tramite un logo dedicato ad aumentare la vostra visibilità ed il vostro prezioso lavoro».