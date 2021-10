Riparte l’attività delle società sportive nelle palestre comunali

Venerdì 1 Ottobre 2021, 12:50

RIETI - Il consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati, informa che gli uffici competenti hanno firmato tutte le autorizzazioni per l’utilizzo di spazi e palestre comunali, in orario non scolastico, in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche che ne avevano fatto richiesta.

Dalla prossima settimana, dunque, tutte le società potranno riprendere le proprie attività e, entro la giornata di sabato 2 ottobre, riceveranno relativa comunicazione.

«Quest’anno, ad una positiva collaborazione con la Provincia, si aggiungono anche alcun novità nelle procedure di assegnazione degli spazi – spiega il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Innanzitutto, è stato riproposto un ottimo metodo di lavoro di raccordo e sinergia tra Comune di Rieti e Amministrazione provinciale per migliorare la pianificazione e fare in modo che l’assegnazione delle ore e degli spazi fosse in grado di coprire tutte le richieste pervenute, con equilibrate disponibilità per i vari beneficiari ed evitando sovrapposizioni. Novità di quest’anno sarà, ovviamente, l’adozione del protocollo anti-Covid da parte degli assegnatari per cui per accedere alle palestre, relativamente alle fasce di popolazione per cui è richiesto, sarà necessario il Green Pass. Altra sostanziale novità è quella relativa alla maggiore autonomia concessa alle Asd e Ssd nella gestione degli spazi che verranno aperti e chiusi dalle società stesse, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei dirigenti scolastici e al lavoro del Comune che, in tal modo, otterrà anche risparmi significativi nei costi di gestione delle palestre, risorse che potranno poi essere utilizzate per una migliore manutenzione degli spazi».