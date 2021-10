Rieti, escursionisti soccorsi e tratti in salvo in Sabina

Venerdì 15 Ottobre 2021, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 21:31

RIETI - Un'operazione di soccorso lunga e complessa quella che si è conclusa nel tardo pomeriggio di oggi nel versante montuoso compreso tra Fontecerro e Cottanello per il recupero di un escursionista olandese rimasto ferito ad una gamba probabilmente a causa di una brutta caduta ed impossibilitato poi a proseguire il cammino. A lanciare l'allarme una donna con cui stava percorrendo il sentiero. Sulle sue tracce squadre di soccorritori che hanno raggiunto lo straniero via terra rimasto all'interno di un ampio canalone tanto da rendere necessario il successivo intervento di un mezzo aereo dei vigili del fuoco Drago che - una volta stabilizzato e messo in sicurezza l'uomo - lo ha elitrasportato per affidarlo alle cure del personale del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.