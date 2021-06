Il sindaco di Rieti firma l’ordinanza per le misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi

RIETI - L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi, comunica che il Sindaco Antonio Cicchetti ha firmato un’ordinanza contingibile ed urgente per l’Applicazione delle misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità.

L’ordinanza, in vigore dal 15 giugno al 30 settembre 2021, elenca i divieti, prevede disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi, per le attività ad alto rischio esplosivo, per i fuochi pirotecnici e fiamme libere, prevede l’obbligo di realizzazione delle fasce protettive e definisce prescrizioni generali ed attività di prevenzione da mettere in atto nelle aree boscate, per le attività turistiche e ricettive, per le aziende di stoccaggio e trattamento di rifiuti e la distanza della vegetazione dai fabbricati. L’ordinanza definisce anche la vigilanza e le sanzioni relative agli incendi boschivi.

L’ordinanza è pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti, al seguente link:

https://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=94226&page=7