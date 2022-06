Screening oncologici, visite ed esami gratuiti ad Amatrice, Poggio Mirteto e Poggio San Lorenzo

RIETI - Proseguono su tutto il territorio della provincia di Rieti gli eventi di prevenzione e sensibilizzazione organizzati dalla Asl di Rieti contro i tumori femminili e maschili della mammella, della cervice uterina e del colon retto. Grazie alla collaborazione degli specialisti aziendali e dei professionisti del coordinamento screening, l’Azienda Sanitaria Locale ha programmato tre nuove iniziative di sanità pubblica che si svolgeranno lunedì 20 giugno dalle ore 9 alle ore 18 ad Amatrice (centro commerciale ‘Il Corso’), martedì 21 giugno dalle ore 9 alle ore 18 a Poggio Mirteto (piazza S. Pertini) e giovedì 23 giugno dalle ore 9 alle ore 16 a Poggio S. Lorenzo (via Casette).

Possono aderire agli screening le donne nella fascia di età 50 - 74 anni per la prevenzione del tumore della mammella, le donne nella fascia di età 25 - 64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e le donne e gli uomini nella fascia di età 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto.

I cittadini saranno accolti dagli specialisti della Asl di Rieti all’interno di un poliambulatorio mobile provvisto di sale visita e di attesa e di un desk reception per l’accettazione e l’accoglienza presso il quale verrà distribuito il materiale informativo sull’offerta screening oncologici della Asl di Rieti, attiva tutto l’anno su tutto il territorio della provincia di Rieti. Presso l’unità mobile sarà possibile eseguire, gratuitamente e con prenotazione direttamente sul posto, l’ecografia senologica, il pap test e lo screening del colon retto grazie alla distribuzione dell’apposito kit. Ad Amatrice e Poggio Mirteto sarà inoltre possibile eseguire la mammografia (mentre a Poggio S. Lorenzo sarà garantita la prenotazione dell’esame attraverso il coordinamento screening).

Le giornate di prevenzione vedranno la collaborazione dei volontari dell'Alcli Giorgio e Silvia e della Lilt.