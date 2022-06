Un altro nome di spessore nella scena indie italiana fa tappa a Rieti: tutto pronto per il live di Scarda

RIETI - In via dei Pozzi è tutto pronto per il live del cantautore Scarda, al secolo Domenico Scardamaglio, atteso per le 22.30 di domani (venerdì 17 giugno) al Be’er Garden. Un altro nome di spessore nella scena indie italiana fa tappa a Rieti, dove certamente non mancherà una buona cornice di pubblico per cantare insieme i pezzi più noti del repertorio. Tra questi spiccano “Palazzina Gialla”, “Ventanni” e “Sorriso”, che vantano milioni di click totalizzati sulle piattaforme online; da segnalare anche “Smetto Quando Voglio”, brano con cui Scarda si faceva conoscere al grande pubblico nel 2014, anno in cui il brano entrava nella colonna sonora del film omonimo diretto da Sydney Sibilia.



Testi intelligenti e scanzonati, capaci al tempo stesso di regalare momenti di riflessione e, perché no, anche qualche sana emozione a chi li ascolta: questo quello che il pubblico del Be’er Garden si troverà ad ascoltare domani sera, in uno dei primi spettacoli dell’estate reatina che si preannuncia ricca di eventi.