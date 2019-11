© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è conclusa solo nella serata di ieri un’articolata operazione di soccorso per il recupero e il salvataggio di un cane da caccia a Pie' di Moggio finito all'interno di una profonda gola di roccia e vegetazione. L'animale, mentre vagava libero tra radure e boschi, è accidentalmente caduto all'interno della forra precipitando per parecchi metri per poi scivolare ancora più in profondità. Alcune persone che si trovavano sul posto hanno tentato il recupero del segugio senza però riuscire a raggiungerlo a causa della difficoltà nel superare il tratto più scosceso.Da qui la richiesta di soccorso giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco di Rieti che sono intervenuti con mezzi tecnici ed equipaggiamento specifico. I pompieri, una volta raggiunto a piedi il sito, si sono calati all'interno della forra utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) muniti di corde e imbracature di sicurezza. Raggiunto il punto più profondo della gola hanno assicurato il cane all'interno di una sacca da trasporto per poi risalire la parete rocciosa. Il cane ha riportato solo una lesione alla zampa ed è stato subito consegnato al legittimo proprietario.