Poggio Catino e la Sabina piangono la scomparsa del medico Renato Fornasiero

RIETI - Poggio Catino in lutto piange la scomparsa del decano dei medici Sabini, il dottor Renato Fornasiero.

Si è spento oggi nella Casa di riposo Villa Serena a Roccantica il dottor Renato Fornasiero. Medico di famiglia molto conosciuto in Sabina e ben oltre i confini provinciali per la sua pluridecennale attività nell’ambito sanitario. Iniziò la sua carriera di medico condotto a Stimigliano per poi arrivare a Poggio Catino dove per oltre mezzo secolo è stato il medico di base del paese e dove aveva passato praticamente tutta la sua vita.

Aveva 89 anni e da tempo era in pensione. Commozione in paese dove non c’era persona che non lo conoscesse.

Messaggi di cordoglio alla famiglia e ricordi da parte dell’amministrazione comunale: dal sindaco Walter Ferzi all’ex sindaco e amico Roberto Sturba (nella foto durante una cerimonia nel quale premia con un riconoscimento il dottor Fornasiero) fino ai membri dell’opposizione col capogruppo Antonio Favetta che ha postato un ricordo sui social che ne tratteggia la figura.

Uno di quei personaggi, Roberto Fornasiero che si è distinto anche nelle attività sociali e nello sport: amante del tennis e organizzatore di eventi come i tornei al campo di tennis del paese, un uomo di cultura e di spessore.

Per tanti anni è stato Consigliere Provinciale della Fit come ricordava nel suo post il maestro di tennis Fabrizio Tabellini.

I funerali domani alle 15 a Poggio Catino.