Sabato 2 Ottobre 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Un weekend di teatro in Sabina. Nel fine settimana, il Potlach di Fara Sabina propone il teatro contemporaneo: questa sera alle 21, “Telemomò” di e con Andrea Cosentino. “Telemomò” è la seconda volta della televisione. O del tramonto di un elettrodomestico. È televisione a filiera corta, autarchica, ecologica e interattiva, è il togliere veli in maniera esilarante della povertà del linguaggio televisivo, con il suo bagaglio di campi e controcampi, primi piani espressivi e dettagli significativi, che viene mimato mediante la povertà materiale di un teatrino di animazione artigianale. Cosentino porta in teatro la televisione e tutti i suoi protagonisti: dal telegiornale alle soap opera, dalle pubblicità, al dibattito politico. Una rappresentazione che si aggiorna negli anni. Per lo spettacolo, al teatro Potlach in via Santa Maria in Castello a Fara Sabina, la prenotazione è obbligatoria tramite sms o messaggio whatsapp al numero 351/7954176.

A Toffia, per la rassegna “10 Spettacoli per un teatro”, questa sera alle 20.30, presso 33Officina Creativa, in piazza Laurentana 3, “Gli Avvitati”. Si tratta di due corti teatrali, il primo, “Da lettera a lettera”, scritto e diretto da Pino Grossi, in scena Francesca Gambini e Lara Panizzi; il secondo, “Cicale”, scritto e diretto da Francesca Gambini, con Pino Grossi in scena. Il tema è quello di amori, donne, uomini, rancori e ricordi. Tre personaggi in due corti. Veronique e Manuela in “Da lettera a lettera”, Dino in “Cicale”: tre vite “avvitate”. Scampoli di vita, come tessuti che danzano avvitandosi su passioni e silenzi. Ingresso spettacolo: 10 euro, a seguire menù degustazione gratuita di prodotti tipici sabini, con il contributo di Regione Lazio Arsial.

Prosegue fino alla serata di domenica, la tre giorni de “La Valle Incantata. Valorizzazione Abbazia San Quirico e Giulitta”, ideato dall’Associazione provinciale cuochi Rieti e dal presidente Elia Grillotti. Giornate totalmente gratuite per il pubblico, all’insegna della valorizzazione e dell’approfondimento storico e culturale dedicato all’Abbazia dei Santi Quirico e Giulitta, a Micigliano (già riconosciuta come “dimora storica” dalla Regione Lazio) dove, al fine di porre in risalto il legame tra cultura, arte, cibo e natura, ogni giorno dell’evento sarà articolato attraverso gli stand che, negli spazi aperti (giardini e piazzale) antistanti l’Abbazia, esporranno prodotti tipici e le eccellenze del territorio reatino. Degustazioni, show-cooking, conferenze e demo, mostre e rievocazioni medioevali delle arti e dei mestieri antichi e scomparsi, spettacolo del fuoco, escursioni, laboratori per bambini, musica tradizionale e riproduzione di musica folcloristica, insieme alla presenza di artisti di strada che allieteranno l’evento con giochi e strumenti perduti: patrocinato da Regione Lazio, Comune di Micigliano, Comune di Rieti e Provincia, l’evento vedrà anche il coinvolgimento dei Comuni dell’Alta Valle del Velino e delle zone limitrofe, insieme alla collaborazione della Urcl (l’Unione regionale cuochi Lazio) in seno alla Federazione italiana cuochi, la partecipazione delle Associazioni cuochi provinciali, dell’Associazione italiana sommelier, di Confcommercio Lazio Nord e Fipe, oltre ai sodalizi con numerose aziende del settore enogastronomico di rilevanza territoriale. Possibile visitare anche lo splendido complesso abbaziale e degustare il liquore prodotto artigianalmente nel laboratorio sito all’interno dell’Abbazia, la “Genziana San Quirico”. Info all’indirizzo e-mail associazionecuochirieti@gmail.com o visitando la pagina facebook “Federcuochi Rieti”.

“Attraversamenti Multipli 2021”, festival multidisciplinare dedicato alle arti e alle performance contemporanee che si sta svolgendo a Roma, prevede nel fine settimana una doppia tappa a Toffia: la location è piazza Umberto I, nel centro storico. Le due giornate del festival programmate a Toffia sono dedicate alle “nuove generazioni di spettatori” e verranno presentati due spettacoli della compagnia italo-francese Madame Rebiné (nella foto), che compie dieci anni di attività, tra circo contemporaneo e teatro. Oggi alle 16 Madame Rebiné presenta uno dei suoi cavalli di battaglia: lo spettacolo di circo contemporaneo e ciclo-comico “Giro della piazza”. Domenica alle 16, la compagnia propone lo spettacolo “Happy Birthday!”, creato in esclusiva per “Attraversamenti Multipli”. Un cabaret comico e originale, «per onorare un festival che gli ha dato fiducia fin dall’inizio».

Domenica con la sagra della porchetta a Poggio Bustone, che celebra la sua settantunesima edizione. Dopo quella numero 70, recuperata a giugno scorso, si torna nel periodo tradizionale a vivere l’evento gastronomico tra i più antichi della provincia. La sagra si svolgerà a partire dalle 9, tra via Roma e piazza X Marzo, nel centro storico del paese che diede i natali a Lucio Battisti. E in piazza X Marzo si trova anche la casa natale del cantautore, con la scalinata inaugurata lo scorso 9 settembre dalla Pro loco, in cui ogni gradino porta impresso il titolo di una celebre canzone di Battisti che campeggia in alto nel murale a lui dedicato. Come a giugno scorso, l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid e sarà obbligatorio mostrare il Green pass all’ingresso, rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. Sono inoltre previsti intrattenimento musicale e uno spettacolo per i bimbi. A esibirsi, la sera, saranno i Briganti Sabini, cover band di Mannarino. Tornando invece alla specialità regina della domenica, la porchetta, verrà preparata seguendo una ricetta antica e tramandata attraverso le generazioni. Il calore del forno viene distribuito in maniera uniforme, il finocchio non viene utilizzato e grande attenzione viene data all’equilibrio dei sapori tra pepe macinato, aglio, rosmarino e sale. Una ricetta antica che, nei decenni, ha fatto diventare la porchetta di Poggio Bustone una vera e propria leggenda culinaria.

Street Food con “Tiello Streetto - International Street Food”, oggi e domani a Rieti. In piazza Vittorio Emanuele II, 30 food truck con specialità da tutto il mondo.

A Castelnuovo di Farfa, oggi, a partire dalle 16, al teatro Luigi Cianni, presentazione del libro di Giuseppe Manzo dal titolo “Sabina Magica - Il borgo di Castelnuovo di Farfa” (Funambolo Edizioni): usi, costumi e tradizioni di un borgo tipico. A seguire, la presentazione del progetto “L’Albergo diffuso a Castelnuovo di Farfa”, con la rete di accoglienza del paese.

A Stimigliano, due giornate di festa: oggi la festa dei nonni, mentre domenica la sagra dei dolci stimiglianesi. Oggi dalle 10 si festeggiano i nonni con diverse iniziative, tra le quali una mostra fotografica. Alle 15, poi, il gioco della pentolaccia e alle 16 la musica con l’Orchestra spettacolo Oronero e lo stand gastronomico con panini di ogni tipo. Domenica, la sagra dei dolci stimiglianesi: dalle 10 forni accesi per la lavorazione e cottura dei dolci, alle 15 le sculture con i palloncini gonfiabili e, a seguire, le degustazioni dei dolci oltre che dei panini e la pizza. Alle 16, la musica con l’Orchestra spettacolo Argento Vivo. Inoltre, il mercatino con le bancarelle di prodotti artigianali.