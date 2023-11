Tutto pronto per il test match Italia-Irlanda under 18. Le squadre allo Scopigno. Foto

RIETI - Dopo 4 anni lo stadio Centro d’Italia torna a colorarsi del verde e dell’azzurro delle nazionali irlandesi e italiane di rugby. Domani alle 18 all’ombra del Terminillo si affronteranno le selezioni Under 18 di Italia e Irlanda per il primo dei cinque test match che la federazione ha organizzato da qui fino ad aprile 2024 per l’under 18 e l’under 19.

Un evento di grande rilevanza per il non solo per gli appassionati di rugby ma anche per tutti il movimento sportivo reatino come sottolineato dai tutti presenti alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta nel pomeriggio nella sala consiliare del Comune.

Ad accompagnare le due delegazioni delle squadre che si affronteranno domani pomeriggio infatti c’erano il sindaco e il vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi e Chiara Mestichelli, il presidente della Fir del Lazio, il reatino Maurizio Amedei, e il presidente degli Arieti, Fabio Desantis.

Tutti hanno mostrato grande soddisfazione per essere riusciti a organizzare questo evento nonostante il poco tempo a disposizione, grazie al grande spirito di collaborazione di tutti i protagonisti. Uno spirito che dovrà servire a fare in modo che Italia - Irlanda di domani sia solo il primo evento internazionale di rugby da svolgersi a Rieti.