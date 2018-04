di Valerio Coan

RIETI - Proprio nel periodo forse di maggiore difficoltà del club reatino, arriva un’importante accordo a schiarire il cielo sopra la clubhouse degli Arieti. Arriva di fatti l’ufficialità della collaborazione del Rieti Rugby con uno dei più importanti club a livello Europeo: Zebre Rugby Club, la squadra con sede a Parma militante nella competizione Guinness PRO14. «Tutto è pronto per siglare la franchigia tra la nostra società e le Zebre. Un risultato importantisimo - esclama euforico il direttore sportivo Maurizio Amedei - l'accordo è stato raggiunto grazie ai buoni rapporti che abbiamo con la Federugby».



Con questa occasione gli Arieti avranno la possibilità di regalare a due dei propri sponsor l’ingresso omaggio ad uno dei match giocati dalle Zebre e anche l’invito a due giocatori del club di Parma a partecipare ad un evento degli Arieti. L’accordo prevede anche la concessione di esporre uno striscione allo stadio Lanfranchi dello sponsor degli Arieti per tutto il campionato.



Tra i vantaggi, come anche la possibilità di acquisto di biglietti e abbonamenti alla metà del prezzo, ci sarà anche l’importante occasione di approfondimenti tecnici per lo staff reatino da parte di figure come Troncon, Orlandi e Bradley. L’importanza dell’accordo si estende anche ai piccoli Arieti del minirugby: potranno partecipare ai tornei giovanili organizzati dalle Zebre.



Il club reatino quindi con questo grande passo avanti acquisirà prestigio e visibilità che consentirà la crescita e lo sviluppo degli Arieti.





Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA