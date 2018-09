RIETI - Botte tra due immigrati davanti all’ufficio postale di via Garibaldi mentre, sempre nella mattinata di ieri, tornano ancora una volta al civico 12 di via Consoni gli agenti della Volante della questura reatina. E’ di nuovo il 30enne afgano il protagonista dell’ennesimo episodio che evidenzia la situazione di profondo disagio psichico di una persona indubbiamente bisognosa di cure medico-sanitarie ma che, a oggi, sembra essere un problema ingestibile per gli organi territoriali preposti.



Una convivenza che non fa rima con integrazione neanche in via Consoni dove la situazione è ogni giorno più critica e pesante per chi occupa i 25 appartamenti dell’immobile. Ieri l’ennesimo intervento di due pattuglie della Volante.



