RIETI - Nicola Zingaretti primo nel Reatino alle Primarie del Partito democratico.



Con oltre la metà dei voti scrutinati, il governatore del Lazio è in netto vantaggio, nel Reatino, sugli altri due candidati, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

Affluenza in lieve aumento.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 4 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA