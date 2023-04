Mercoledì 5 Aprile 2023, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 13:11

Prima Paola, poi Rachele. Il privato torna a irrompere nella vita pubblica. E così, a poche ore di distanza, sia Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein, che Rachele Silvestri, deputata di Fratelli d'Italia, invocano una tregua dall'attenzione mediatica non richiesta. Mentre Giorgia Meloni, nei colloqui con gli esponenti del suo partito, continua a fare a tutti la stessa raccomandazione: «Riservatezza».

Rachele Silvestri, la deputata di FdI e il gossip sulla relazione con un collega: «Costretta a fare il test di Dna su mio figlio»

La polemica

Belloni prende la parola lo fa con un lungo post sulla sua pagina Instagram, per rispondere al servizio del settimale Diva e Donna che aveva mostrato in esclusiva le immagini della leader del Pd con la fidanzata 28enne. E per denunciare di essere stata «travolta» da un «atto ingiusto», un outing forzato a mezzo stampa. Silvestri invece, che da poco ha avuto un bebè, prende carta e penna e invia una lettera al Corriere della Sera. Obiettivo: mettere a tacere il gossip che da qualche tempo gira nel Palazzo secondo cui il padre del piccolo dell'onorevole meloniana sarebbe non il compagno, Fabio, ma un «alto esponente» di FdI.

Del resto, che il "personale" alla lunga finisse per diventare "politico" lo gridavano già i movimenti femministi degli anni Settanta. Eppure, era da tempo che non si assisteva a una simile irruzione della vita privata dei protagonisti della politica in quella pubblica. Ecco allora che, all'indomani della vitoria alle primarie di Schlein, era partita la caccia dei rotocalchi a scoprire chi fosse la misteriosa compagna, della quale la segretaria dem aveva parlato nel corso di un'intervista. «Ho amato molti uomini e molte donne, ra sto con una ragazza, finché mi sopporta...», le sue parole.

Il post su Instagram

Poi, lo scoop di Diva e Donna. Al quale ieri ha voluto rispondere la diretta interessata, Paola Belloni. «Comunicare a mezzo stampa l'intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing», si sfoga Belloni, postando una sua foto a figura intera sulla sua pagina Instagram. «Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l'avessi avuta». E ancora: «Il coming out è una scelta personale, che deriva anche da un'analisi della propria rete sociale. Mi rendo conto che essere la compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di avere il diritto di esporre me quanto è esposta lei», prosegue rivolta al settimanale. Infine una battuta: «Mi rendo conto che la foto con la papalina di lana in testa e con il sacchetto dei bisogni di Pila in mano (la cangolina sua e di Schlein, ndr) era notevole. Avete regalato meme alle mie amiche per i prossimi dieci anni».

La lettera

Passa qualche ora, ed ecco che uno sfogo simile nei toni, diverso nei contenuti, compare sulle pagine del Corriere. L'autrice è la parlamentare ex grillina Rachele Silvestri, passata a Fratelli d'Italia nel 2019 (con cui è stata rieletta lo scorso settembre). E c'è chi, lamenta Silvestri nella lettera, ha avanzato il sospetto che la ricandidatura sia stata dovuta a una presunta relazione sentimentale con un «politico molto influente» di FdI, «a sua volta sposato». Relazione dalla quale, secondo i rumors contro cui si scaglia Silvestri, sarebbe nato il figlio dell'onorevole. «Sono stata costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi», mette in chiaro la deputata in premessa. Che spiega: «Ho scelto di rendere pubblica questa storia per tutelare mio figlio e Fabio, legittimo papà e mio amato compagno».

Eppure, le voci corrono. E Silvestri si chiede perché. «Riuscite soltanto a immaginare come mi sono sentita?», si domanda. «Non bisogna essere una donna per capire lo schifo, la violenza, l’umiliazione. Mi chiedo: ma in quanti modi il corpo di una donna può essere violato, calpestato, abusato? Quante volte il dono della procreazione può essere strumentalizzato e degradato? In nome di cosa è giustificabile la violenza su un bambino appena nato?». E ancora, sulle responsabilità della diffusione dei rumors: «Non so chi sia stato. Molti, però, hanno scelto di condividere una evidente calunnia, di telefono in telefono, di chat in chat, rendendosi complici di questo schifo. E anche chi sa ma ha deciso di non parlare lo è». «Qualunque sia la ragione - aggiunge poi - mi fa orrore. E penso che qualsiasi persona dotata di buonsenso, ispirata a un ethos sociale condiviso, a un’umanità viva e solidale la pensi allo stesso modo. Il mio augurio - conclude - è che nessuno sia indulgente con l’autore della calunnia e con chi contribuisce a diffonderla».