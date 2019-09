Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si era seduto sul parapetto del ponte sul fiume Velino con le gambe penzoloni nel vuoto. Ma non aveva nessuna intenzione di suicidarsi dal Ponte Romano un 20enne reatino che, poco prima delle 7 di ieri mattina, si è ritrovato alle proprie spalle gli agenti della squadra volante della questura di Rieti con lampeggianti e sirene spiegate intervenuti immediatamente sul posto a seguito della segnalazione da parte di alcuni passanti che hanno allertato il 113 per un presunto suicida in procinto di gettarsi nelle acque del fiume Velino. «Ero qui solo per vedere l'alba, stavo tornando a casa» ha spiegato poi il ragazzo ai poliziotti. Una corsa fortunatamente a vuoto quella della volante reatina allarmata soprattutto dai recentissimi episodi di cronaca con il fiume Velino come protagonista. Questa volta però nessuna emergenza: solo un eccesso di scrupolo dettato dal senso civico di alcuni passanti e dalla voglia di vedere il suggestivo nascere del sole con il fiume Velino da parte del giovane reatino, magari con un pizzico di nostalgia per l'estate ormai al tramonto.