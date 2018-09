di Matteo Di Mario

RIETI – Di fronte ad una Piazza Mazzini gremita di cittadini e turisti, si è conclusa venerdì sera la quattordicesima edizione del Premio Poggio Bustone, l’ormai consolidato concorso canoro che, fin dalle sue origini, ha posto come suo principale obiettivo la valorizzazione delle capacità di artisti, singoli o band, meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie ed interpretative. Tra i sette finalisti, la manifestazione ha visto il trionfo del materano Angelo Cicchetti con il brano “Tutto se ne va”, secondo posto per Angelo Lazzaro Gargiulo (Sant’Antonio Abate, Napoli) e la sua “Un attimo di noi”, medaglia di bronzo per Walter Piva (Gela, Caltanissetta) con “Flussi di incoscienza”. Successi non terminati qui per i primi due classificati. Cicchetti ha, infatti, vinto il Premio Miglior Cover con il brano di Lucio Battisti dal titolo “Era”, mentre a Gargiulo è stato assegnato anche il Premio Personalità Artistica.



Una serata riuscita nel migliore dei modi, aperta da un omaggio musicale a Lucio Battisti da parte degli ABC Positive + e condotta, come da tradizione, dal direttore artistico dell’evento, Maria Luisa Lafiandra. Presenti, tra i numerosi ospiti, anche il celebre attore e regista Massimo Wertmuller, di cui, nel Chiostro di Sant’Agostino, è stato proiettato il cortometraggio “Il tema di Jamil”, e Paolo Longhi, vincitore dell’edizione 2017 del Premio Poggio Bustone.



Ieri mattina, con partenza dai Giardini di Marzo di Poggio Bustone, si è svolta, poi, una passeggiata nel paese, corredata dalla musica dei già citati ABC Positive +, autori di una bella performance nel ricordo di Lucio Battisti, del quale, il 9 settembre, ricorrerà il ventennale della scomparsa.



I SETTE FINALISTI DELL’EDIZIONE 2018

1 - Angelo Cicchetti, “Tutto se ne va” (Matera)

2 - Angelo Lazzaro Gargiulo, Un attimo di noi” (Sant'Antonio Abate - Napoli)

3 - Lara Dei, “Corri” (L'Aquila)

4 - Julian Ross, “Piazza Mazzini” (Rieti)

5 - Massimo Comencini, “Sala d'aspetto” (Torri del Benaco - Verona)

6 - Matteo Gallina, “Tutto esplode” (Avezzano - L'Aquila)

7 - Walter Piva, “Flussi d'incoscienza” (Gela - Caltanissetta)

