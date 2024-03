Rieti, il prefetto Pinuccia Niglio in visita alla questura

RIETI - Nella mattinata odierna il Prefetto della Provincia di Rieti, Pinuccia Niglio, si è recato in visita alla Questura di Rieti, dove è stata accolta dal Questore Mauro Fabozzi, per salutare i Dirigenti e tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso la struttura di Largo Graziosi.

Il Prefetto ha voluto così mostrare la sua vicinanza alla Polizia di Stato rendendo omaggio alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato che quotidianamente operano con professionalità per la tutela dell’ordine pubblico in questa provincia e per la sicurezza ed il soccorso di tutti i cittadini.

Il Questore di Rieti, alla presenza di tutti i Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato in servizio nella sede reatina, nell’augurare buon lavoro al Prefetto, lo ha voluto ringraziare per la stima dimostrata alla Questura di Rieti.

Nell’occasione il Prefetto Niglio si è intrattenuto anche con i rappresentanti delle Organizzazione Sindacali della Polizia di Stato, ascoltando le loro segnalazioni delle criticità che interessano gli operatori della Polizia di Stato in questa provincia e le strutture logistiche in uso.