Rieti, Poste: mascherine per la Maturità dalla Protezione civile

RIETI - Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile a 13 Istituti scolastici del reatino i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità di domani.Molti gli istituti superiori coinvolti, come il Liceo “Elena Principessa di Napoli”, l’Istituto Ranieri Antonelli Costaggini e l’Istituto Tecnico Economico Luigi di Savoia di Rieti, il Liceo Scientifico di Amatrice, il Liceo Classico Scientifico Lorenzo Rocci di Fara in Sabina e il Liceo Scientifico Mario Tagliacozzo di Magliano Sabina, per un totale di oltre 3.600 scuole in tutta Italia, dove l’esame di maturità potrà svolgersi in totale sicurezza.Nel Reatino Poste Italiane, attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier, ha infatti consegnato circa 14mila mascherine, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami.