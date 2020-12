Rieti, in porta c'è Scuccimarra, ex Pescara: domani in campo contro Cynthialbalonga. Torna anche Scaramuzzino?

RIETI - Sarà Roberto Scuccimarra a difendere la porta del Rieti contro il Cynthialbalonga. Classe 2000, l'estremo difensore pescarese è stato ingaggiato nella tarda serata di lunedì e stamattina, 15 dicembre, sarà a Rieti per unirsi alla squadra in vista della delicata sfida di domani al Gudini (ore 14,30) contro i castellani di Mauro Venturi.

La scheda

Nato il 1° Aprile 2000 a Pescara, Scuccimarra è cresciuto nel settore giovanile della formazione abruzzese e due stagioni fa ha difeso la porta della formazione Primavera, ottenendo anche alcune convocazioni in prima squadra come terzo portiere. Lo scorso anno ha collezionato 2 presenze nel Notaresco e una nel Porto Tolle (in D), prima di tornare a Pescara. Ha lasciato il Sestri Levante - dove era stato impiegato in 5 gare - accettando la proposta del Rieti, riuscendo così anche ad avvicinarsi alla sua terra d'origine.

Un secondo colpo?

Ma non è finita quì, perché a quanto pare, la società si sta adoperando per poter tesserare anche una vecchia conoscenza del calcio amarantoceleste: Davide Scaramuzzino. Considerando che Saglietti sarà out almeno fino all'inizio del nuovo anno (confermata la lussazione alla spalla sinistra) e che Rosati non sarà disponibile per le prossime due gare, la società vorrebbe chiedere il "favore" al Cantalice (Promozione) svincolando il giocatore e trasferirlo a Rieti fino a cessata emergenza, per poi liberarlo nuovamente e riconsegnarlo ai biancorossi, attualmente fermo causa emergenza sanitaria al pari di tutti i club dilettantistici dall'Eccellenza ai settori giovanili. Scaramuzzino è un "over" essendo un '98, ma vista la situazione attuale resta una garanzia. Col Rieti il portiere capitolino ha vinto il campionato di serie D 2017/18.

