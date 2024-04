Sinibaldi e Chiarinelli effettuano sopralluogo ai lavori sull'esedra di Porta Romana

RIETI - Il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi con l’assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli, i tecnici dell’Ente e i responsabili dell’azienda vincitrice dell’appalto hanno effettuato oggi un sopralluogo ai lavori in corso all’esedra di Porta Romana in piazza della Repubblica. Conclusi i lavori di restauro conservativo di Porta Romana, eseguiti a cura del Lions Club Antrodoco Host su progetto approvato dalla Giunta Comunale, si sta intervenendo sulla struttura novecentesca all’ingresso sud di Rieti. Un investimento di 300.000 euro, di cui 250.000 della regione Lazio e 50.000 del Comune di Rieti, attraverso il quale si sta restaurando l’esedra, le fontane e le pavimentazioni. L’area tornerà rinnovata a disposizione dei cittadini con l’inizio dell’estate e sarà ripristinata anche un’area verde con giochi per bambini e panchine.

Il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi

«Dal nostro insediamento abbiamo lavorato al miglioramento degli accessi alla città.

Coerentemente con questa ottica Porta Romana deve essere uno dei nostri biglietti da visita. In questo senso questa non è una semplice manutenzione, ma una parte di una visione complessiva, un intervento che parla della città che stiamo costruendo e che vogliamo preparare alle sfide del presente e del futuro».

L’assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli

«Il restauro dell’esedra di Porta Romana procede velocemente. Allo stesso modo i lavori delle aree pubbliche annesse, primo giardino è completato e poi si passerà all’altro. Questi spazi torneranno ad essere un punto di riferimento per il quartiere entro l’estate».