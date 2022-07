La polizia allontana due spacciatori stranieri da Rieti

RIETI - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione della criminalità diffusa, disposti dal Questore di Rieti, Mauro Fabozzi ed effettuati dalle pattuglie in borghese della Squadra Mobile, due stranieri, di nazionalità nigeriana, gravati da precedenti di Polizia per reati in materia di stupefacenti, sono stati sottoposti a controllo nei pressi di un parco cittadino.

Gli stessi, notati dagli Agenti della Polizia di Stato in atteggiamento sospetto in luoghi adiacenti ad impianti sportivi che ospitano giovani, sono stati trovati in possesso di una dose di hashish ciascuno e per tale motivo sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

I due stranieri, residenti in provincia di Trapani e di Reggio Emilia, inoltre, non sono stati in grado di giustificare la loro presenza sul territorio reatino e sono stati quindi allontanati con un foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore di Rieti, con divieto di ritorno in questo Comune per tre anni.

Nei giorni scorsi, inoltre, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno arrestato un pregiudicato reatino in esecuzione ad un decreto del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo che ha disposto, nei suoi confronti, la provvisoria sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali a causa del mancato rispetto delle prescrizioni imposte.

Gli Agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato e tradotto, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, presso la locale Casa Circondariale dove dovrà scontare la pena residua di oltre un anno, comminata per una condanna per falsa testimonianza commessa nel 2015.