RIETI - Gli Assistenti Capo Coordinatore della Polizia di Stato Tiziano Fornari e Stefano Fornari, in servizio rispettivamente alla Squadra Mobile ed all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti si sono classificati secondi al Campionato Italiano Interforze (Forze di Polizia – Forze Armate e Vigili del Fuoco) a squadre di Pesca Sportiva, tecnica Feeder, svoltosi sul Fiume Arno, nel tratto di Calcinaia Nuova, in provincia di Pisa.I poliziotti reatini, pescatori di esperienza, insieme ai loro colleghi Montedori Giuliano, della Questura di Grosseto, campione italiano individuale di specialità, e Mancini Roberto della Questura di Roma, per la Squadra A della Polizia di Stato, sono stati battuti in finale dalla Squadra della Polizia Locale.Il Questore di Rieti, Antonio Mannoni, si è congratulato con i due talentuosi Agenti per le loro prestazioni sportive augurandogli di poter conquistare il titolo italiano nella prossima edizione del campionato che si terrà, nel 2020, sul fiume Mincio, a Peschiera del Garda.