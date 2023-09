Rieti, appello del sindacato Fsp di polizia a rinforzare gli organici a Rieti

RIETI - Questura di Rieti in affanno e a rischio sicurezza: la denuncia del sindacato di polizia Fsp raccoglie il sostegno del prefetto di Rieti e la promessa del massimo impegno per il futuro della questura, del posto di polizia di Passo Corese e della polstrada. La situazione denunciata dall’organizzazione Fsp pone in risalto il mancato avvicendamento tra pensionamenti e integrazioni di personale, l’età media avanzata degli operatori e un organico decisamente esiguo rispetto alle esigenze del territorio nonché la previsione di ulteriori abbandoni – ben 58 nei prossimi 3 anni su una forza effettiva di 180 persone e addirittura 17 entro i primi mesi del 2024 – che ben rendono l’idea di quanto urga un tempestivo piano di incremento del personale. Un contesto che – come segnalato dal sindacato Fsp – finirebbe col mettere a rischio il dispositivo sicurezza. Una denuncia che ha raccolto il pieno appoggio da parte del Prefetto di Rieti, Gennaro Capo che ha incontrato una delegazione guidata da Valter Mazzetti, segretario generale Fsp e Stefano Ferretti, segretario provinciale di Rieti nell’ambito di un colloquio aperto e cordiale. “Del resto al palazzo del Governo Fsp è arrivata dopo aver più volte espresso le gravi preoccupazioni per la pesante situazione che da anni assilla il territorio provinciale – spiega Mazzetti - costringendo i colleghi a un superlavoro estremamente stressante e per questo maggiormente rischioso.

Una situazione che incide fortemente sulla percezione stessa della sicurezza da parte dei cittadini”. “Abbiamo ribadito queste considerazioni a tutti per anni – incalza Ferretti - ma ancora non si intravede un barlume di soluzione. Non è possibile soprassedere su questa situazione di vera e propria sofferenza, e ci siamo rivolti al Prefetto perché siamo certi di poter trovare in lui un tramite solido e solidale con l’amministrazione centrale, per un intervento urgente per la questura, Passo Corese e la Stradale”.