Il finanziere Angelo Nello Pellegrini va in pensione, le emozioni del conviviale

RIETI - Il finanziere Angelo Nello Pellegrini, Luogotenente carica speciale della guardia di finanza di Rieti lascia il servizio attivo per il collocamento in congedo. Dopo 41 anni di servizio Pellegrini, ex ufficiale dell’Esercito arruolato giovanissimo nella guardia di finanza, ha concluso la sua lunga carriera professionale a Rieti nel Nucleo polizia economico finanziaria delle fiamme gialle fregiandosi di importanti risultati operativi in ambito penale, fiscale e amministrativo.

Nella scorsa serata un’allegra e partecipata conviviale dove il finanziere – circondato dall’affetto di tanti colleghi ed ex colleghi - ha salutato quella che è stata la sua seconda famiglia dalla fiamma gialla tra aneddoti e ricordi e la consegna ufficiale di una targa per l’impegno profuso e per il suo costante contributo professionale prestato durante la carriera.

Ora, con il collocamento in pensione, un nuovo capitolo da scrivere tra famiglia, hobby e la passione per l’equitazione.