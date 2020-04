RIETI - Pasqua “a secco” per alcuni residenti del centro storico. Un guasto tecnico nel pomeriggio di ieri, riconducibile alle condutture di erogazione dell’acqua, ha fatto registrare momentanei disagi nel centro cittadino nella zona compresa tra via del Mattonato, via Pellicceria, vicolo Barilotto, via del Condotto. Un guasto riscontrato nel servizio di distribuzione idrica ha richiesto l’immediato intervento del personale tecnico di Acqua pubblica Sabina Spa e di operai che – dopo aver disposto la temporanea chiusura della linea idrica - si sono messi al lavoro per il ripristinare il servizio in tempi brevi. Per i residenti della zona alcune ore di disagio prima della riparazione del guasto verificatosi in via Pellicceria. © RIPRODUZIONE RISERVATA