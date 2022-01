Nuovo look per la palestra della “Ricci”. E in primavera arriva l’area sportiva all’esterno

RIETI - Proseguono gli interventi a favore dell’impiantistica sportiva delle scuole del territorio. Negli ultimi giorni si sono conclusi i lavori – con verniciatura e installazione di nuovi attrezzi tra i quali canestri da basket – della palestra dell’Istituto comprensivo “A.M.Ricci” realizzati in maniera congiunta tra Comune di Rieti e istituto scolastico. In primavera verrà portata a termine un’ulteriore tranche di lavori con la realizzazione di uno spazio dedicato allo sport nell’area esterno all’edificio della scuola.

«Abbiamo sempre affermato che la cura e il potenziamento dell’attività sportiva potevano e dovevano incidere positivamente su vari aspetti della vita della nostra comunità – spiega il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Oltre a migliorare, potenziare ed ampliare gli spazi e le strutture sportive per le società e per i cittadini, è fondamentale curare anche l’offerta sportiva per i ragazzi e gli studenti, in quanto il benessere fisico e la possibilità di praticare varie discipline rappresentano una componente fondamentale dello sviluppo dei nostri giovani. Ringrazio la scuola per la collaborazione e annuncio con soddisfazione che proseguiremo con altri interventi».