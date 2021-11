Vaccinazioni, proseguono gli open day per terza dose e antinfluenzale: coinvolte Contigliano e Amatrice

RIETI - L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, nell’ambito della Campagna vaccinale antiCovid-19 annuncia l’organizzazione di due nuovi Open Day, con prenotazione diretta sul posto, dedicati alla somministrazione delle terze dosi e dell’antinfluenzale anche in co-somministrazione con il vaccino antiCovid-19.

Durante le iniziative, personale sanitario della Asl di Rieti, somministrerà il vaccino antiCovid-19, terze dosi (aperte agli over 40 anni che hanno completato il ciclo vaccinale primario da 150 giorni e alle persone con fragilità di tutte le età) e il vaccino antinfluenzale, anche in co-somministrazione, a tutti i cittadini aventi diritto come indicato dal programma vaccinale antinfluenzale regionale.

Domenica 28 novembre personale sanitario Asl Rieti sarà presente a Contigliano, piazzale degli Eroi, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Lunedì 29 novembre le attività vaccinali itineranti antiCovid-19 e antinfluenzale della Asl di Rieti si sposteranno ad Amatrice, presso il PASS, in prossimità dell’area Don Minozzi, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

La somministrazione del vaccino non prevede prenotazioni online. Basterà recarsi sul posto nell’orario indicato, attendere il proprio turno e vaccinarsi. I cittadini interessati dovranno essere muniti di tessera sanitaria.

Dopo il successo ottenuto a Greccio domenica scorsa con oltre 150 somministrazioni eseguite in poco meno di quattro ore, la Asl di Rieti ha deciso di replicare l’evento di prevenzione domenica 28 novembre a Contigliano e lunedì 29 novembre ad Amatrice. I nuovi eventi itineranti permettono ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili della popolazione, di poter eseguire il vaccino antiCovid-19 e l’antinfluenzale senza prenotazione, comodamente presso il proprio comune di residenza, a due passi dalla propria abitazione. Si tratta di un progetto di vaccinazione diffusa che l’Azienda porta avanti con successo ormai da tempo grazie all’importante sinergia con i Comuni del territorio della provincia di Rieti. Un progetto che in questa particolare fase supporterà le attività in corso presso gli hub vaccinali ex Bosi e della Sabina Amazon di Passo Corese e l’Ospedale provinciale e che permetterà all’Azienda di imprimere una ulteriore accelerazione nella campagna vaccinale antiCovid-19 e nella somministrazione delle terze dosi.