Peperoncino, oltre 300 persone al campo catalogo del Centro Jucci di Rieti, unico in Italia

Domenica 3 Ottobre 2021, 10:27

RIETI – Un successo straordinario, per certi versi inatteso, ha segnato la prima edizione dell’Open Day presso il Campo Catalogo del Peperoncino del Centro Appenninico Jucci dell’Università degli Studi di Perugia, organizzato in collaborazione con l’Accademia del Peperoncino – delegazione di Rieti 2.0.

Presso la stazione sperimentale di Via Comunali 43 a Rieti si sono presentate oltre 300 persone che, non soltanto hanno raccolto significative quantità di peperoncino, ma hanno avuto la possibilità di scoprire il campo catalogo, unico in Italia, che contiene oltre 600 varietà di peperoncino, proprio in queste settimane al massimo della produzione.

Grande attenzione e grande partecipazione per un fiore all’occhiello di Rieti, finora forse ancora poco conosciuto ma che, grazie al prezioso e professionale lavoro del Centro Appenninico e all’opera di promozione dell’Accademia del Peperoncino e della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, punta a farsi strada tra gli amanti e gli appassionati della spezia più conosciuta al mondo.

Un’esperienza assolutamente positiva che verrà certamente ripetuta e per la quale gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti.