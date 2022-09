Peperoncino, il 1° ottobre “open day” al campo catalogo

RIETI – Dopo il grande successo della XI edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, riprende l’attività dell’Accademia del Peperoncino – delegazione di Rieti 2.0.

Sabato 1° ottobre, dalle 10 alle 17, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, torna l’appuntamento con l’Open Day dedicato al peperoncino presso il Campo catalogo Jucci in via Comunali 43 a Rieti.

Per l’intero Open Day sarà possibile raccogliere gratuitamente una ragionevole quantità dei peperoncini, prodotti in circa 600 varietà.

L’importante iniziativa nasce dalla volontà di promuovere le attività del Centro Appenninico Jucci e l’utilizzo del Peperoncino, protagonista della manifestazione più partecipata del territorio reatino.